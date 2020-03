RIETI - A lanciare l'allarme un'anziana vicina di casa ma quando polizia, vigili del fuoco e personale del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 90enne reatina M.M. La donna, residente in un appartamento all'ultimo piano di un condominio di via Paolessi - non rispondeva al telefono nè al campanello di casa.

Una vicina di casa ha allertato i soccorsi. I pompieri sono giunti sul posto con due mezzi di soccorso, unitamente all'automedica del 118.. Una volta all''interno dell'abitazione il rinvenimento del corpo senza vita della donna avvenuto per cause naturali.