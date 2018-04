RIETI - Entra nel vivo l’Evento organizzato dalla Direzione Aziendale della Asl di Rieti in occasione della Terza Giornata Nazionale della Salute della Donna, in corso di svolgimento presso l’Ospedale de Lellis, con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili, attraverso una offerta gratuita rivolta alle donne, di servizi clinici, diagnostici e informativi nell’ambito di 14 aree specialistiche. Iniziato lunedì scorso, l’Evento, grazie al sostegno di Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere), proseguirà fino a domenica 22 aprile. Al momento, numerosi sono gli esami diagnostici e le visite specialistiche posti in Agenda dall’Azienda: 40 ecografie senologiche e 45 MOC; 50 visite e screening delle malattie autoimmuni di pertinenza remautologica; 35 visite ortopediche e screening per l’osteoporosi; 30 visite ambulatoriali relative alle patologie del pavimento pelvico (multidisciplinare con le Unità di Urologia e Chirurgia Generale) e 30 visite dedicate alle donne in menopausa; 15 visite pediatriche ambulatoriali dedicate all’accesso ponderale nell’adolescenza; 12 visite presso l’ambulatorio per le fragilità di psichiatria; 10 visite senologiche; 10 visite cardiologiche e elettrocardiogrammi; 10 EMG per screening neuorologici dedicati alle neuropatie periferiche e 20 visite ambulatoriali dedicate ai disturbi del sonno e emicranie; 6 ecodoppler e screening diabetologico.



Per la Direzione Aziendale, l’Evento legato alla Terza Giornata Nazionale della Salute della Donna rappresenta un appuntamento importante, anche alla luce dei 2 Bollini Rosa ricevuti lo scorso anno da Onda per i risultati raggiunti nel percorso senologico e più in generale per l’impegno profuso dall’Azienda nella promozione della medicina di genere. Una occasione, anche questa, per ringraziare medici e operatori per la loro competenza e dedizione.



Informazioni di dettaglio su date, orari e modalità di prenotazione, direttamente sul sito aziendale www.asl.rieti.it nello specifico banner “Bollini Rosa” – percorso Iniziative / Open Week / 2018 / QUI – compilare i campi previsti e poi cliccare su Ospedale de Lellis.

