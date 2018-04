RIETI - Dal 16 al 22 aprile la Asl di Rieti organizza la ‘Settimana Sulla Salute della Donna’. Informazione, Prevenzione e Cura delle principali patologie femminili. 14 le aree specialistiche coinvolte. Esami e visite gratuiti presso il de Lellis



In occasione della Terza Giornata Nazionale della Salute della Donna, la Direzione Aziendale della Asl di Rieti, con il sostegno di Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dedica la settimana dal 16 al 22 aprile alle donne con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili: Al de’ Lellis, proprio nella settimana dal 16 al 22 aprile, saranno offerti gratuitamente alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi nell’ambito delle seguenti 14 aree specialistiche: Diabetologia, Ostetricia e Ginecologia, Senologia, Chirurgia Senologica, Chirurgia Generale Oncologica, Cardiologia, Neurologia, Ortopedia, Pediatria, Reumatologia, Radiodiagnostica, Psichiatria, Contrasto alla Violenza di Genere: Quest’ultima area sarà supportata dai volontari del Centro Antiviolenza ‘Il Nido di Ana’ che hanno aderito all'Open Week offrendo, presso il Pronto Soccorso del de' Lellis, promozione al contrasto della violenza di genere; Percorso Rosa attraverso l'accoglienza delle eventuali utenze vittime di violenza.



Lo scorso anno l’Ospedale de’ Lellis ha ricevuto da Onda 2 Bollini Rosa sulla base di una scala da uno a tre, per il biennio 2018-2019, per gli obiettivi raggiunti nel percorso senologico. L’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, dal 2007 attribuisce i Bollini Rosa agli ospedali italiani con l’obiettivo di individuare, collegare e premiare le strutture che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. Con i Bollini Rosa, la Direzione Aziendale della Asl di Rieti grazie anche ad Onda, conferma l’impegno nel promuovere, all’interno dell’Ospedale e sul territorio, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini.



Informazioni di dettaglio su date, orari e modalità di prenotazione, direttamente sul sito aziendale www.asl.rieti.it nello specifico banner “Bollini Rosa” – percorso Iniziative / Open Week / 2018 / QUI – compilare i campi previsti e poi cliccare su Ospedale de Lellis.

Lunedì 16 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:05



