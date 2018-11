RIETI - Il Football Club Rieti comunica che domani, martedì 27 novembre, dalle 8 alle 14 nell’autoemoteca dell’Avis, in piazza Mariano Vittori, con Avis Rieti, la Diocesi di Rieti e Real Rieti Calcio a 5 si terrà una mattinata con gli atleti delle diverse società sportive della città per sensibilizzare la cittadinanza al gesto del dono.



«La nostra città ha un'autosufficienza ematica, ma le richieste di sangue sono sempre in aumento e abbiamo assolutamente bisogno di nuovi donatori e nuove donatrici - si legge nelle note del Football Club Rieti e del Real Rieti - I tesserati delle società saranno i primi a donare per ricordare l'importanza di questa azione, vi aspettiamo per fare insieme un gesto importante e significativo. Scendi in campo insieme a noi».