Una settimana di eventi a Piazza San Rufo in occasione della giornata mondiale per la donazione del midollo osseo

RIETI - Al via la settimana di eventi in occasione della Giornata Mondiale per la donazione del midollo osseo, celebrata il 16 settembre in tutto il mondo. Da ieri e fino al 24 settembre un ricco programma anche a Rieti, in Piazza S. Rufo e nella chiesa omonima, con “Non c’è due senza Te”: incontri, concerti ed iniziative per sensibilizzare sull’importante tema, insieme ad esperti del settore. Una manifestazione che si deve alla sinergia di Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Rieti, Confraternita di Misericordia di Rieti e Musikologiamo, che si inserisce nell’ambito del “Match it now”, la settimana di sensibilizzazione promossa anche dal Ministero della Salute a livello nazionale.

Una campagna importante, durante la quale si farà chiarezza anche sulle modalità di donazione del midollo osseo, aspetto su cui si è ritagliato già dalla giornata di ieri, che ha aperto la kermesse con la dottoressa Monica Marinacci del Centro Trasfusionale di Rieti, in dialogo con Antonio Sacco di Musikologiamo. «Il gruppo Fratres di Rieti è orgoglioso di aver portato questo evento nazionale in città. il Match it now ci dà la possibilità di divulgare la donazione del midollo osseo e anche tutte le altre tipologie di donazione per le diverse esigenze terapeutiche – commentano gli organizzatori – La donazione non è soltanto donare agli altri, ma anche darsi un modo di vivere sano: con un piccolo prelievo di sangue o di saliva si può entrare nel registro e rendersi disponibili, in caso di compatibilità, a donare cellule staminali ad un paziente affetto da leucemie o da altre malattie del sangue».

Il programma continua anche nella giornata odierna: a partire dalle 17.30, un nuovo incontro informativo sulla donazione del midollo osseo, introdotto dalle letture dell’attore Emanuele D’Agapiti e Giada Zacchia.

A seguire, la parola passa agli spettatori con il microfono aperto sul pubblico: un momento di incontro presentato dallo stesso D’Agapiti, in cui ci sarà per tutti la possibilità di leggere un massimo di tre poesie. «Riportare la poesia in piazza è più che mai importante – sottolinea D’Agapiti – Bisogna ritornare all’oralità, a parlarsi: la poesia è un mezzo anche per fare questo».