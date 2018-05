di Sabrina Vecchi

RIETI -Il presidente di «Libera contro le Mafie» don Luigi Ciotti domani - giovedì 10 maggio - sarà a Rieti per promuovere la legalità nell’ambiente e nello sport.



«Libera la Natura» nasce nel 2010 dalla collaborazione tra Libera e il Gruppo Sportivo del Corpo Forestale dello Stato, oggi Carabinieri Forestale: un percorso rivolto alle scuole di primo e secondo grado che nelle precedenti edizioni ha coinvolto oltre 6mila studenti in attività sportive ed educative sui valori dello sport sano, della legalità democratica, della sana alimentazione e della tutela ambientale. Il progetto si pone l’obiettivo di diffondere uno sport basato sul rispetto dell’altro, delle regole e del proprio corpo, a partire da un’alimentazione corretta, per combattere e prevenire l’illegalità che condiziona anche il mondo sportivo.



Gli alunni coinvolti in «Libera la Natura» incontrano gli operatori dell’associazione e gli atleti delle diverse discipline del Gruppo Sportivo Carabinieri, per conoscere la loro storia sportiva, che prima di essere professione, è una testimonianza di adesione ai valori fondamentali di lealtà, rispetto del proprio corpo, impegno e sacrificio, per condividere l’idea che per tutti il primo traguardo è la competizione pulita. Sono piccole staffette per far correre un messaggio di pace, di solidarietà e per i diritti di tutti. Staffette di gioia, di memoria e riflessione. Significativo infatti, il testimone che gli studenti si passano tra le mani: un pezzetto di legno che arriva da Lampedusa, ricavato da uno dei tanti barconi che su queste nostre coste approdano.



Un testimone di legno che racconta naufragi e vite spezzate dalla povertà e dalla guerra, perché mai come in questo momento il nostro paese ha bisogno che tutti, tengano in mano il testimone dell’impegno e della responsabilità. «Libera la Natura» ha toccato nel suo viaggio le regioni dell’Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Veneto e domani sarà anche a Rieti, con la manifestazione che si svolgerà al Parco “Vittime 6 aprile 2009” in viale Liberato Di Benedetto a partire dalle ore 10.





