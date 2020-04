Ultimo aggiornamento: 12:22

RIETI - Parte subito all'attacco già di lunedì mattina il Partito Democratico, che chiede provvedimenti al sindaco Antonio Cicchetti dopo l'infuocato post dell'Assessore alla Polizia Municipale e alla Protezione Civile Onorina Domeniconi, pubblicato ieri sera su Facebook al termine della conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla Fase 2.Parole dell'esponente leghista non proprio tenere nei confronti del Premier e dell'esecutivo giallo-rosso che, con qualche epiteto abbastanza colorito («Ma vaff..!!! Che Dio ci salvi dal nulla!!! Imbecilli, incapaci, dilettanti allo sbaraglio» e via discorrendo) che riflettono la parte dello stato d'animo più nero manifestato sui social dopo la conferenza.Cosi il Pd prende la palla al balzo e redarguisce la Domeniconi: «La gestione del proprio profilo social non è da utilizzare come il tinello di casa ma, per il ruolo che si ricopre e del tempo che stiamo vivendo, una piattaforma per parlare con i propri cittadini».Erano settimane che gli assessori del comune di Rieti non davano segni di vita, da quando, con roboanti comunicati, facevano vanagloria di se stessi svegliandosi dal lungo letargo invernale, proponendo la sospensione di una tassa o di un ticket che, già da tempo, vista la drammatica situazione, non produceva alcun gettito per le casse di palazzo di città! Ora, finite le sparate, arrivano, immancabili, gli insulti, a cui, per la verità, eravamo già abituati. Così, l’assessore alla sicurezza Onorina Domeniconi, non trova niente di meglio che mandare a quel paese chi, tra mille difficoltà, sta provando a superare una crisi e una situazione mai verificatesi dal dopoguerra ad oggi.Dopo consiglieri che tacciano di pedofilia gli omosessuali, questa è la conferma, se mai ce ne fosse bisogno, del livello di chi ci amministra che, in linea con i loro leader, non avendo nulla di sensato da proporre, si rifugiano nell’insulto, senza dubbio la loro migliore peculiarità!A questo punto, se una persona delle istituzioni, vomita odio sulle istituzioni stesse, non può che rassegnare le proprie dimissioni, immediatamente ed irrevocabilmente!