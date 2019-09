© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Panettone Day è un concorso esclusivo nato per promuovere l’eccellenza della pasticceria italiana. Quest’anno è giunto alla sua settima edizione e con una novità davvero speciale, tra i 5 finalisti per la categoria “Cioccolato Ruby” spicca un nome ben noto alla città di Rieti: Domenico Napoleone.Il suo panettone è stata scelto in un concorso dove hanno partecipato 240 pasticceri da 17 Regioni d’Italia, presentando 508 tipi di panettone artigianale.«Il 12 settembre si terrà la premiazione e voglio fare personalmente e a nome di tutta la Provincia i miei auguri alla Pasticceria F.lli Napoleone. A prescindere da quel che sarà il risultato, questo è un grande traguardo di rilievo nazionale. A breve intendiamo conferire un riconoscimento per l’obiettivo raggiunto e per la promozione che la Pasticceria Napoleone fa del nostro territorio in tutta Italia», commenta il presidente della Provincia, Mariano Calisse.Si aspetta quindi giovedì, per sapere come andrà la premiazione, dopo la quale, per tutto il mese di ottobre, i 25 finalisti avranno l’opportunità di esporre i propri panettoni nel Temporary Shop, un vero e proprio moderno concept store che sarà aperto in corso Garibaldi in una location esclusiva nel cuore di Milano, dove gli stessi saranno disponibili per la vendita e dove si prevede che migliaia di visitatori assaggino l’eccellenza dolciaria del made in italy.Dita incrociate per l’arte pasticcera reatina e chi vuole potrà seguire la premiazione live streaming su facebook sulla pagina @panettoneday.