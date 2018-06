di Alessandra Lancia

RIETI - A ritrarlo così, con le sue amatissime mucche, fu una star della fotografia, Steve Mc Curry, nel lontano 2004. L’immagine mite di Domenico Flammini fece così il giro del mondo, nel libro che seguì la prima campagna fotografica di Mc Curry in Italia, ingaggiato dall’Azienda di promozione turistica per far conoscere il Cammino di Francesco.



Domenico è morto nel pomeriggio di oggi (giovedì) all’ospedale di Rieti a 98 anni, scanditi dall’alternarsi delle stagioni tra le colline e i campi della sua Collebaccaro. Contadino, padre di due figli, per la comunità è stato a lungo un punto di riferimento: in prima fila nel ricordo dei caduti delle guerre (era responsabile della sezione Combattenti e reduci) e nelle feste patronali (Domenico era religiosissimo), non c’era momento pubblico a Collebaccaro in cui Domenico non dicesse la sua. I funerali si svolgeranno lunedì in paese.

