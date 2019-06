RIETI - Alla Villa di Tito di Paterno si è concluso il secondo anno di scavi da parte di un nutrito gruppi di archeologi, provenienti in gran parte dal Canada.

Ripartiranno a breve i sedici studenti, presenti nell’area dallo scorso 20 maggio, e impegnati a conoscere al meglio la planimetria della struttura, databile nella prima metà del primo secolo avanti Cristo.



“La struttura presenta sicuramente diverse ristrutturazioni – spiega Myles McCallum, docente alla St. Mary University di Halifax, in Canada – Abbiamo trovato diversi strati di pavimenti, mosaici, abbiamo fatto un po' di manutenzione e siamo in attesa di un intervento conservativo. Abbiamo la speranza di riportare alla luce il resto del criptoportico e ricostruire così la vita degli schiavi che lavoravano in quest’area”.Il professor McCallum sarà uno degli archeologi che, insieme a Simone Nardelli, Matt Munro, e Martin Beckmann relazioneranno, questa domenica, sulle indagini presso la cosiddetta Villa di Tito a Paterno.L’appuntamento è alle 10.30 alla chiesa di San Rocco in via dei laghi a Castel Sant’Angelo. Qui è in programma un convegno che si aprirà con i saluti del sindaco Luigi Taddei e di Alessandro Betori del Mibac. A seguire la relazione a cura di Filippo Coarelli su “L'identificazione del santuario etnico dei Sabini dedicato a Vacuna: le cosiddette Terme di Cutilia”. Seguirà poi un intervento di Tarsilio Leggio sul culto dei santi e poteri lungo la Valle del Velino nell'Alto Medioevo.Sono previste visite agli scavi archeologici della Villa di Tito (in italiano e in inglese) alle ore 15, 16 e 17.Nel casale adiacente il sito archeologico sarà possibile pranzare con la Paninoteca dal Gallo.Dalle 13.30 i presenti potranno ammirare mostre sulle acconciature femminili dell’antica Roma, o partecipare a laboratori di danza romana e disegno scenografico e floreale per bambini e adulti, dog walking al lago di Paterno (alle 15) e battesimo della sella.Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio diInformazione Turistica del Comune di Castel Sant'Angelo al 331-4792032, 339-7444411 oppure 388-7464277.