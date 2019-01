LO SPETTACOLO

RIETI - «Si chiamava Faber» è l'inizio di una storia mai davvero tramontata. Lo spettacolo con cui Carlo Valente e Federico Sirianni rendono omaggio alla grandezza di De Andrè salirà domani alle 17 sul palco del suggestivo Mac del Cicolano. Nel ventennale della scomparsa del cantautore, ferita insanabile per generazioni di pubblico, qualcosa di bello accade. Come sostiene Carlo Valente su facebook «cerco di parlare d'amore con la tua stessa feroce delicatezza».Domani a prendere corpo infatti sarà un viaggio armonico che porterà sul palco l'eredità identitaria e fondativa lasciata dalla sensibilità artistica e umana di quel poeta ispiratore per molte anime, Fabrizio De André.In linea con la precedente proposta romana lo spettacolo "Si chiamava Faber" porta nel reatino, domani e sabato 2 febbraio al Be'er Sheva, un'occasione di incontro per condividere quanto Faber abbia saputo cogliere e segnare nell'intimo chiunque lo abbia ascoltato, in primis, i due narratori inediti Valente e Sirianni, legati da un rapporto filiale, sotto il profilo artistico e per il secondo di conoscenza in prima persona con il poeta genovese.«Sarà uno spettacolo che entrerà in rapporto con il pubblico - sostiene Valente - per comunicare cosa è stato Fabrizio De André dal nostro punto di vista, quindi non una carrellata di repertorio ma un'esperienza da vivere insieme a chi ascolterà. Tra l'altro mi fa davvero piacere vivere questa insolita proposta, per via dell'orario pomeridiano rarissimo per un concerto in Italia, nel Museo archeologico cicolano, un posto dimenticato tra altri delle nostre zone che fungono proprio da boccate d'aria. E per questo ringrazio, ci tengo, Carmine De Michelis che si è impegnato per rendere possibile tutto questo. - Concludendo- Mi aspetto una bella giornata da gustare a pieno per ricordare Fabrizio De André».