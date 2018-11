© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Piccolo Concerto ai Giardini di Marzo» domani - venerdì 9 novembre - alle 21.30. Si tratta dell'omaggio «gentile» di Carlo Valente a Lucio Battisti.La serata è organizzata dalla Pro loco di Poggio Bustone e ha come location d'elezione immancabilmente i Giardini di Marzo.Uno spettacolo dunque all'aperto per rinvigorire la memoria e lo spirito eterno del cantautore. «Ormai sono di casa a Poggio Bustone, - sostiene Valente - ma stavolta nei Giardini di Marzo di Novembre sarà un concerto che ripercorrerà tutte le canzoni di Battisti. Affianco a me ci sarà Thomas Valente, alle percussioni».E l'artista tiene a ricordare che «non sarà un'imitazione perché quando si omaggia qualcuno non si può imitare ma solo rendere il pezzo in una chiave personale. Per questo proporrò una scaletta particolare, perché amo Lucio e infondo sono nato in questa terra anche io».