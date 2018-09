di Lorenzo Bufalino

RIETI - Sono passati quasi tre mesi ed il ricordo rimane ancora forte di quello splendido weekend a gare a Modena quando tra il 23 e 24 giugno l'atletica Studentesca Milardi completava una storica doppietta. Solo 60 anni fa una società romana era riuscita nell'impresa di fare doppietta nella classifica del settore maschile e femminile. Per celebrare questo fantastico risultato domani allo stadio Raul Guidobaldi l'Atletica Studentesca Milardi organizza una festa in onore degli atleti che hanno scritto un pezzo di storia dell'atletica reatina e nazionale.



Tutto questo avverrà in concomitanza con le gare della seconda fase del campionato di società allievi che avrà gare anche aperte agli atleti del settore assoluto. Tanta attesa per questo weekend che celebra il successo di giugno e vuole spingere anche verso i prossimi appuntamenti molto importanti per la Studentesca di fine settembre. Prima a Pavia la prossima settimana le due squadre under 23 lotteranno per i titoli di società come anche a fine settembre le squadre allievi andranno a Cinisello per giocarsi come le squadre assolute, la vittoria e l'accesso alla coppa campioni under 20

Venerd├Č 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:07



