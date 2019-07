RIETI - Musicisti a Casperia per un documentario Sky. Piazza Umberto I (conosciuta come piazza Macello) ieri sera è stata la scenografia di una parte del documentario musicale "Way to blue" dedicato a Nick Drake, prodotto da Sky Arte. Dietro la regia di Giorgio Testi, si sono esibiti Roberto Angelini alla chitarra e Rodrigo D'Erasmo al violino. Altre scene sono state girate in Provenza, mentre oggi saranno nelle campagne londinesi.



«Una bella vetrina per il nostro paese – ha detto il sindaco Marco Cossu- un onore avere ospitato i musicisti come essere stati scelti come una delle location per le riprese del documentari che farà anche da veicolo di promozione turistica per il nostro paese». © RIPRODUZIONE RISERVATA