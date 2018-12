LA TRAMA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - "Io sono il Colonnello” il film-documentario, realizzato da Michelangelo Gratton di Ability Channel, che ha raccontato le straordinarie vicende del Colonnello Carlo Calcagni, colpito da contaminazione da metalli pesanti durante una missione di peacekeeping nei Balcani negli anni ’90, verrà proiettato a Poggio Catino lunedì prossimo alla presenza dello stesso Colonnello Calcagni. Appuntamento presso la Sala Dama Bianca del Comune di Poggio Catino (ingresso libero) alle 16.Il docufilm racconta la storia dell’Ufficiale Calcagni, militare, paracadutista, pilota elicotterista, nel 1996 in missione a Sarajevo. E’ lui l'unico pilota del contingente italiano che si deve occupare di tutte le missioni di volo, svolgendo anche attività di evacuazione medico-sanitaria, sia a favore di militari, sia di civili. Proprio durante questa attività che resta contaminato dal “nemico invisibile”. Lo scopre solo anni dopo, quando, rientrato a Viterbo, dove era stato trasferito d'ufficio perché selezionato come pilota istruttore, viene colpito dai primi effetti e sintomi della contaminazione, sviluppando anche una malattia neurologica cronica, degenerativa e irreversibile, con Parkinson. Oltre ad essere in attesa di trapianto di midollo allogenico, convive ormai da 16 anni con la malattia che lo costringe a prendere dosi massicce di farmaci, sottoporsi a camera iperbarica, flebo, iniezioni, periodica plasmaferesi, una sorta di dialisi, per non parlare dei ricoveri per le frequenti setticemie e per gli interventi chirurgici spesso in regime d'urgenza.Eppure Calcagni non si arrende, appassionato ciclista da sempre, è proprio la bicicletta che gli segnala che qualcosa non va nel suo fisico nel 2002: alla biopsia epatica vengono riscontrate particelle di metalli pesanti tossiche. Inizia il calvario del Colonnello, ma è sempre il ciclismo che lo aiuta a resistere. “La mia macchina di salvezza” la definisce. Ogni volta che può, anche dopo la dialisi esce dalla sua casa nel Salento, sale sul suo “triciclo volante”, come lo definisce lui, e macina chilometri su chilometri.Nel 2010 entra a far parte degli Atleti Paralimpici e vince tutte le competizioni a cui partecipa, tra cui: due medaglie d’oro in Coppa del Mondo di paraciclismo nel 2015 e altre tre, sempre d’oro, agli Invictus Games di Orlando, in Florida, nel 2016, i Giochi ideati dal principe Harry della famiglia reale britannica.