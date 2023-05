Il dj reatino Antonio Sacco vince a Riccione: la lunga passione per la musica dance e le prime serate in città

RIETI - Centodue partecipanti, diciassette finalisti e un reatino sul gradino più alto del podio. È quello che è successo a Riccione lo scorso 14 maggio, quando il dj Antonio Sacco ha portato a casa il primo premio di “Takes Over”, cornice di rilievo per i disc jockey di tutta Italia ed anche esteri.

L’obiettivo era mixare dei brani italodisco in una prestazione di circa 20 minuti: a farlo meglio di tutti è stato proprio Sacco, con 15 brani mixati in maniera impeccabile, e in analogico, superando in finale anche un concorrente olandese.

Una passione lunga più di quarant’anni quella del reatino per la musica dance ed oggi, che di anni ne ha 58, guarda al passato con un sorriso: «Ricordo ancora la prima festa in cui ho suonato, nel 1981, a casa di mia cugina – racconta – avevo 16 anni, ero uno dei primi dj in città, sicuramente il più giovane».

Da allora sono cambiate le tecniche, le tendenze e gli strumenti, ma non la passione di Sacco: «A Rieti non era così facile reperire i dischi, spesso si doveva andare a Roma – ricorda, e aggiunge con un sorriso – da ragazzo non avevo un soldo e facevo debiti con Maistrello».

Una realtà rinnovata, quella della musica dance odierna, che il disc jockey nostrano ha dimostrato di continuare a padroneggiare: «Ricordo gli anni più belli di Rieti, in cui c’erano più discoteche e pub, mentre oggi le tendenze sembrano essere cambiate – osserva – fare il dj adesso è cosa diversa: i computer hanno preso il posto dei vinili e si dà più attenzione all’aspetto commerciale piuttosto che a quello culturale».



Uno sguardo al passato, ma continui progetti per il futuro.

Dopo la vittoria alla seconda edizione del Takes Over, e la premiazione alla presenza di un mostro sacro del settore come Claudio Cecchetto, Sacco prepara le valigie per Breda, nei Paesi Bassi. Ad aspettarlo, la consolle di Radio Stad Den Haag, da dove il reatino potrà trasmettere i suoi dj set italodisco, filone musicale particolarmente apprezzato in Olanda.