Campagna contro i disturbi del comportamento alimentare: allestita con viole e ciclamini anche la Fontana dei Delfini

RIETI - Il Comune di Rieti ha aderito alla Giornata nazionale per la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare, promossa da Anci e dall’associazione Never Give Up, che ricorre oggi mercoledì 15 marzo, illuminando di lilla il Ponte Romano nella serata odierna.

Oltre a questo, aderendo alla collaterale campagna “Vinciamo insieme i disturbi alimentari”, l’assessore alle politiche sociali, salute pubblica e pari opportunità Giovanna Palomba, in collaborazione con l’Associazione Donna Donna onlus, ha individuato la fontana di Piazza Vittorio Emanuele II per promuovere il messaggio di sensibilizzazione che è stata allestita, a cura delle educatrici dell’asilo nido comunale “Sabin”, con violette e ciclamini offerti dal Vivaio Giraldi.