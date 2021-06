RIETI - Una pena da scontare per complessivi otto anni con il cumulo e ora è in carcere a Rieti. Si è presentato alla casa circondariale di Vazia Gabriele Paolini, che deve la sua popolarità nell’essere il “disturbatore” televisivo in tanti servizi giornalistici.

Gli agenti del commissariato San Basilio di Roma, lo scorso lunedì, hanno notificato a Paolini un ordine di esecuzione di pena, da scontare nel penitenziario reatino di Vazia.