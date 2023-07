L'8 luglio Rieti diventa “Distretto Campari”, Mestichelli: «Diversifichiamo l’offerta con novità e promozione della Città»

RIETI - Sabato 8 luglio, la Città di Rieti ospiterà una serie di installazioni urbane del marchio Campari Soda, brand del Gruppo Campari, che costituiranno un percorso a cielo aperto tra le vie del centro storico, animate da una serie di attività che coinvolgeranno anche i locali della zona.

L’iniziativa, denominata “Campari Soda Distretti”, si terrà nel tardo pomeriggio e nella serata di sabato 8 luglio, in concomitanza con la “Notte Bianca” organizzata da Confcommercio LazioNord e vivrà, oltre che delle installazioni, anche di una serie di attività di animazione, musica e performance anche nei locali che aderiscono all’iniziativa.

«Siamo felici di entrare nel circuito delle iniziative di questo brand che, per una sera, animeranno la Città offrendo esperienze di intrattenimento alternative che consentiranno, non solo di vivacizzare ancora di più il centro storico in occasione della notte bianca del commercio, ma anche di promuovere Rieti, in particolare sui social network – dichiara l’assessore al turismo Chiara Mestichelli – Prosegue così il calendario delle iniziative dell’estate reatina che intendiamo rafforzare sempre di più nel corso del tempo, arricchendola di contenuti e ampliando lo spettro e i target di eventi e manifestazioni in programma».