Rieti, strade nel dissesto nella frazione del capoluogo / Le foto

RIETI - Bene il piano di rifacimento dell'asfalto messo in atto in queste settimane dall'amministrazione nel capoluogo, ma in Comune, a Rieti, sarebbe opportuno che dessero un'occhiata anche al disastroso stato in cui versano alcune delle principali strade delle frazioni.



Ne è un lampante esempio la frazione di Sant'Elia Alto, dove le due principali vie del paese, via del Castagneto e via Vena, sono così martoriate da far paura anche al più coraggioso ciclista di cross country o pilota di rally. Strade che invece i residenti della frazione sono costretti percorrere per arrivare al santuario di Fonte Colombo - come nel caso di via Vena - e, più quotidianamente, per raggiungere l'altra parte della frazione fino a Ville Sant'Elia, come nel caso di via Castagneto, una delle principali arterie provinciali che collega Sant'Elia Alto fino, appunto, al bivio con Ville Sant'Elia.

RIETI Rieti, le strade a Sant'Elia Alto

Strade che ormai garantiscono appuntamenti regolari con meccanici e gommisti per i residenti della frazione e che, nel caso di via Vena, non rappresentano certo neanche un bel biglietto da visita per i turisti che decidessero di raggiungere il Santuario di Fonte Colombo, se è vero che capoluogo e provincia insistono da sempre sullo sviluppo del turismo religioso come uno dei punti di forza del territorio. Aggiungere altre parole, poi, sarebbe perfettamente inutile: per raccontare l'incuria di questa parte del territorio appena descritta sono sufficienti le foto.

