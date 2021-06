Rieti, dispersi e un giovane ferito nei boschi: coppia di escursionisti soccorsa e tratta in salvo

RIETI - Ferito e disperso nei boschi: escursionista straniero soccorso in elicottero nel territorio del Comune di Morro Reatino. Una brutta avventura per una coppia di cittadini andalusi terminata solo nella serata di ieri dopo momenti di paura e tensione iniziati già nella tarda mattinata quando l'uomo è rimasto ferito ad una gamba, probabilmente a causa di una caduta, ed impossibilitato a proseguire il cammino in un tratto impervio e scosceso. L' allarme lanciato dalla compagna ha subito mobilitato la macchina dei soccorsi che ha visto in campo carabinieri, personale specializzato del Soccorso alpino, un equipaggio del 118 e i vigili del fuoco. Oltre alle squadre da terra, in volo anche l'elicottero Pegaso in dotazione al 118 che, dopo aver individuato il punto esatto del soccorso, ha verricellato i due stranieri per poi trasferire l'uomo presso un centro ospedaliero per essere sottoposto alle cure mediche.