RIETI - Due persone si perdono sul Monte Elefante, soccorse e tratte in salvo in serata.



Due escursionisti avevano lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e soccorso alpino, che li hanno individuati. Uno di loro presenta una ferita a una gamba. L'intervento si è svolto in serata. © RIPRODUZIONE RISERVATA