RIETI - Domani, venerdì 6 aprile, dalle 23 alle 6 del mattino successivo, saranno effettuati interventi di derattizzazione e disinfestazione da insetti nocivi alati.



Le zone interessate sono:

Borgo, Città giardino, viale Maraini, Regina pacis, Campomoro, Madonna del Cuore, zona aeroporto, Quattro strade, Micioccoli, Piazza Tevere, zona residenziale, Campoloniano, zona ospedale, Villa reatina, Chiesa nuova, Casette, Piani Poggio Fidoni, Piani Sant'Elia, San Giovanni reatino, Maglianello basso, Case San Benedetto, Castelfranco, Vazia, Lisciano e Madonna del Passo.



"A titolo precauzionale - spiega una nota - si invitano i cittadini ad adottare alcune cautele durante lo spargimento dei disinfestanti. In particolare, nelle immediate vicinanze delle strade interessate occorre assicurare la chiusura di porte e finestre, non sostare nei giardini, togliere i giochi per i bambini, non esporre capi di abbigliamento e prodotti alimentari, togliere gabbie con animali".

Gioved├Č 5 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:51



© RIPRODUZIONE RISERVATA