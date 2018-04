di Emanuele Faraone

RIETI - Strada provinciale 33 diga del Turano-Stipes-Longone: una discarica a cielo aperto a due passi dal piccolo borgo di Stipes incastonato nella Valle del Turano.



Non manca davvero nulla: da materassi ad elettrodomestici fino a materiali di risulta. Non propriamente un belvedere per chi da Longone si dirige alla diga del Lago Turano passando per Stipes alle cui porte l'inciviltà di qualcuno ha fatto sì che si realizzasse una vera e propria discarica.



Ma la risposta pronta dell'amministrazione comunale, in questo caso il comune di Ascrea - a fronte di un fenomeno di abbandono dei rifiuti in pericoloso aumento - è stata l'installazione in loco di una telecamera fissa di videosorveglianza con la speranza che sia un valido deterrente per gli incivili di turno.

Sabato 14 Aprile 2018



