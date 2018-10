RIETI - Una discarica abusiva a cielo aperto nel cortile della scuola elementare. Nello stesso spazio in cui i bambini che frequentano il tempo prolungato, giocano nelle pause di ricreazione.



Succede a Passo Corese dove dall’inizio del servizio mensa la società Avr. che gestisce il servizio di raccolta differenziata sul territorio comunale di Fara Sabina, non ha mai ritirato i rifiuti: compresi quelli organici e indifferenziati.



