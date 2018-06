di Emanuele Laurenzi

RIETI - Una discarica a cielo aperto. A due passi dalla Salaria e a far da sfondo all'area dove ogni giorno centinaia di pendolari partono e arrivano con i mezzi della Cotral. Benvenuti a Ponte Buita, località a metà tra Rieti e Roma che è un punto di riferimento per chi viaggia da e per la Capitale partendo dai paesi della Sabina, diventato un centro di raccolta per rifiuti.Sacchi enormi, scarti alimentari, laterizi, bottiglie di plastica e additirrura pezzi di automobili. La segnalazione arriva direttamente da una di queste persone che, da anni, si reca tutte le mattine in quel punto della Salaria per prendere il bus e, suo maglgrado, è diventata testimone dello scempio e del degrado in cui è precipitata tutta l'area. «L'inciviltà ha toccato livelli altissimi - spiega la pendolare - ormai da mesi assistiamo a questo scempio. Ci sono enormi sacchi neri, come quelli che si usano nei condomini: mi domando cosa ci possa essere all'interno e come si possano abbandonare così dei rifiuti».Nella maggior parte dei paesi della Sabina ormai da tempo è in atto la raccolta differenziata che, stando anche ai racconti dei residenti, funziona bene. Come accade spesso, però, c'è chi non riesce ad accettare il sistema della differenziata, inventando forme alternative per buttare l'immondizia: i più "educati" danno vita al pendolarismo dei rifiuti, portando i loro sacchi nei cassonetti dei comuni più vicini dove non è attiva la differenziata.I più incivili scelgono di abbandonare i rifiuti lungo le strade, con gli effetti visibili a Ponte Buita. La situazione nell'area sta degenerando e, ormai, l'immondizia è a ridosso della piazzala dove scendono i pendolari e dove vengono parcheggiate le automobili. Oltre ad una pulizia urgente, è necessario rafforzare i controlli su tutta l'area per individuare i colpevoli.