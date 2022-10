Cantalice, discarica a cielo aperto e briglie piene di ghiaia nel fosso della Valle

RIETI - «Vergogna, discarica a cielo aperto salendo la valle, a pochi metri dalla piazza principale del Paese. Le briglie sono stracolme. Cosa aspetta la maggioranza? Sono pronto a denunciare il tutto nelle sedi più opportune per mancato controllo e per la pericolosità in cui versa la valle stessa. Vergogna!». Si legge nella nota del consigliere di minoranza al Comune di Cantalice Paolo Dionisi, “Destra Sociale” in “Fratelli d’Italia” che attacca l'amministrazione guidata da Silvia Boccini (Pd).

«Alla mancata volontà di discuterne in Consiglio, rispondo con il fare: quello per cui mi hanno delegato i cittadini di Cantalice. A differenza vostra, che non svolgete nemmeno le adempienze più elementari. Cosa stiamo aspettando per liberare gli alvei dai rifiuti e dai detriti? Che avvenga una tragedia come quella delle Marche?» prosegue Dionisi.

La polemica si ricollega a una recente missiva dell’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Rieti Claudia Chiarinelli in cui si sensibilizzava la Regione a intervenire sugli alvei di competenza della Pisana, attualmente a guida Pd. «Siamo pronti a pensare a tutto, non siamo distratti dalle mascherine e dagli scranni di Montecitorio. Il bello è che negli anni passati la zona della Valle, proprio nelle immediate vicinanze del tratto indicato, uno dei più pericolosi per via del condotto che passa proprio sotto alla piazza, è stata effettuata una bonifica, e poi il cratere è stato ricoperto dalla ghiaia. Volete nasconderci la testa come gli struzzi?», conclude Dionisi.