di Daniela Melone

RIETI - Quando c’è una disabilità in famiglia ci si scontra quotidianamente con mille difficoltà. A Rieti, Eva Guercio, mamma di quattro bambini, di cui uno autistico grave, ha pensato di dar vita all’associazione «Oltre i muri», in via di costituzione. I muri Eva li ha incontrati quando ha provato ad iscrivere suo figlio ai centri estivi o quando si è vista rifilare dei «no» che hanno escluso il suo Massimo da progetti e laboratori ritenuti non adatti. «Vogliamo che...