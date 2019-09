Rieti, scuola, disabili senza sostegno

RIETI - Le lezioni sono riprese da pochi giorni, ma non tutti i 744 alunni con disabilità iscritti nelle scuole del territorio reatino si sono visti assegnare il docente di sostegno chiamato a favorire la loro integrazione nel contesto didattico. Pochi i 448 docenti di sostegno disponibili, un numero inferiore alle esigenze che - come confermano dall’Ufficio scolastico provinciale di Rieti - provoca una riduzione proporzionale delle ore. E in più ci sono insegnanti che si rifiutano di accompagnare gli studenti disabili in gita.



