RIETI - I vigili del fuoco di Rieti sono intervenuti nelle prime ore di oggi pomeriggio nel Comune di Pescorocchiano, in località Baccarecce, per recuperare una persona anziana che si era dispersa nell'intento di cercare dei funghi nella zona di Colle di Pace e che era rovinosamente caduta all'interno di un dirupo.



Arrivati in posto i pompieri sabini, insieme ai carabinieri della locale stazione e ai carabinieri forestali, da subito si sono messi all'opera ed una volta individuato l'uomo, con l'ausilio dell'elisoccorso dei vigili del fuoco fatto arrivare preventivamente dalla sala operativa ed a quello dei sanitari del 118 anch'essi in posto con l'elisoccorso regionale Pegaso, si sono avvalsi del verricello dell'elicottero dei vigili e del suo operatore Saf per portarlo fuori dal dirupo e per poi metterlo a disposizione dei sanitari del 118 che lo hanno successivamente elitrasportato a Roma per le cure del caso.

Giovedì 16 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:47



