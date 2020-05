Ultimo aggiornamento: 00:18

RIETI - I vigili del fuoco di Rieti della sede centrale sono intervenuti nella serata di giovedì nel Comune di Poggio Moiano, dopo le 20, all'altezza del Km 11,300 della strada Licinese, per portare soccorso a una persona anziana che mentre passeggiava all'interno di un area boscata, scivolava finendo la sua corsa su un dirupo ferendosi e non riuscendo più a quel punto a tornare sul sentiero stradale.Attivati immediatamente i soccorsi dalla coniuge, con cui insieme stava facendo l'escursione, i pompieri sabini, di concerto con i sanitari del 118 fatti arrivare anch'essi prontamente in posto, hanno raggiunto il luogo calandosi poi in sicurezza con le tecniche Saf (speleo alpino fluviali) e raggiunto l'uomo di 78 anni, G.F., residente a Poggio Moiano. Lo hanno stabilizzato e riportato in quota, sul sentiero stradale, per poi consegnarlo ai sanitari del 118 per le cure del caso.