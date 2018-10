RIETI - Porte girevoli in Comune: rientra oggi in servizio Carlo Ciccaglioni, condannato nel giugno 2014 a un anno e dieci mesi (pena scontata di un terzo) e all’interdizione dai pubblici uffici per la stessa durata, per l’ammanco di quasi 16 mila euro dalle casse della mostra su «Francesco e il Santo». Soldi che Ciccaglioni aveva restituito al Comune ma solo dopo l’apertura dell’indagine della guardia di Finanza.

Manuela Rinaldi, altra dirigente chiave delle passate amministrazioni, anche lei coinvolta in numerose inchieste e processi, è stata appena sospesa per quattro mesi per le vicende dell’Urbanistica del periodo 2007-2011, legate all’allora assessore Marzio Leoncini.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, GIOVEDI' 4 OTTOBRE © RIPRODUZIONE RISERVATA