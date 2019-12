RIETI - Nuovo direttore sportivo per il Rieti.



"Il Football Club Rieti - spiega una nota della società - comunica di aver raggiunto l’accordo per la posizione di direttore sportivo con il signor Vincenzo Minguzzi.

Vincenzo Minguzzi ha sottoscritto l’accordo con il club fino al 30 giugno 2020, con l’opzione per un altro anno".

Presentazione il 4 gennaio.

