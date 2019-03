PRIMO TEMPO

GOL DEL RIETI

IL PREPARTITA

COSI' IN CAMPO

Rieti

Viterbese

Arbitro

RIETI - Scatta l'ora del derby allo Scopigno di Rieti tra Rieti e Viterbese.36'- Accenno di rissa in campo. Dopo un contatto tra Marchi e Valentini. Ammoniti Carpani e Mignanelli33'- Viterbese vicina al pareggio con una azione sulla destra, Pacilli tocca ma la palla finisce sul fondo. Intanto cartellino giallo per Sini29'- Miracolo di Marcone su Polidori, lanciato in area di rigore. Corner per la Viterbese che prova la reazione28'- Con l'ingresso di Pacilli la Viterbese ha cambiato modulo. Ora è 3-4-1-2 con Vandeputte dietro le due punte22'- La Viterbese si gioca il primo cambio. Fuori Tsonev, dentro Pacilli17'-. Grande lancio di Zanchi che pesca l'inserimento con i tempi giusti di Marchi. Diagonale che batte Valentini per il vantaggio.13'- Ci prova la Viterbese con Damiani. Conclusione debole che si perde sul fondo9'- Match equilibrato allo Scopigno. Le squadre lottano su ogni pallone. Poco fa bella iniziativa sulla destra di Brumat2'- Gol annullato alla Viterbese. Rinaldi serve un compagno al centro dell'area che la spinge in rete. Sul tocco però il pallone aveva già superato la linea di fondo1'- Iniziata la gara allo Scopigno. Rieti in classica maglia amatanto con croce celeste. Viterbese in completo nero, primo pallone toccato dal RietiGli amarantocelesti ricevono la Viterbese, con Capuano che va a caccia del primo successo interno sulla panchina del Rieti. Per il Rieti un paio di novità di formazione rispetto a quella pronosticata alla vigilia. In difesa c'è Delli Carri insieme a Gigli e De Vito. A centrocampo c'è invece Xavi Venancio insieme a Carpani e Marchi, mentre sugli esterni confermati Brumat e Zanchi. Davanti non ci sarà Maistro, ma la coppia offensiva sarà formata da Cernigoi e Gondo.: Marcone; Delli Carri, Gigli, De Vito, Zanchi, Xavi, Marchi, Carpani, Brumat, Cernigoi, Gondo. All. Capuano: Valentini, De Giorgi, Atanasov, Rinaldi, Palermo, Vandeputte, Polidori, Mignanelli, Sini, Damiani, Tsonev. All. Calabro: Carella di Bari (Falco- Palermo)