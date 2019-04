IL PRIMO TEMPO

GOL DEL RENDE

IL PREPARTITA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Rieti

Rende

Arbitro

RIETI - Secondo match point salvezza per il Rieti che allo Scopigno riceve il Rende.23'- Partita "scorbutica" allo Scopigno. Gioco spezzettato, tantissimi contatti al limite. Rieti che sembra aver accusato il gol dello svantaggio15'- Ancora il Rieti. Brumat serve Gondo in area di rigore, l'attaccante si gira e conclude, ma il suo destro viene murato in angolo.10'- Il Rieti prova a rispondere. Sugli sviluppi di un calcio di punizione Gigli mette in area, conclusione debole di Mattia, bloccata da Borsellini.5'-. Cross basso dalla destra di Rossini, Gigli colpisce male il pallone e lo infila nella porta sbagliata. Subito svolta alla partita allo Scopigno.3'- Partenza sprint del Rieti che colpisce una traversa clamorosa con Gondo. Il gioco era però fermo per posizione di fuorigioco1'- Iniziata la gara allo Scopigno. Rieti in classica maglia bianca con finiture amarantocelesti, Rende in completo nero con finiture e numeri bianchi. Prima della gara osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Cesare Jovino. La famiglia dell'ex attaccante è stata premiata dal presidente Riccardo Curci pochi secondi prima del fischio di inizio.Mancano tre punti per la salvezza matematica, da conquistare contro una formazione che vuole invece i playoff. Non ci sarà Capuano, squalificato: il tecnico seguirà la gara in tribuna. Lè novità di formazione per il Rieti, rispetto a quanto pronosticato alla vigilia, sono la presenza tra i titolari di Tommasone, che farà coppia davanti con Gondo. A sinistra non ci sarà Zanchi, al suo posto De Vito, mentre Maistro è nei tre centrali di centrocampo insieme a Marchi e Carpani.: Marcone, Delli Carri, Gigli, Mattia, Brumat, Carpani, Marchi, Maistro, De Vito, Tommasone, Gondo. All. Padovano: Borsellini, Viteritti, Maddaloni, Vivacqua, Goretta, Rossini, Germinio, Franco, Borello, Awua, Sabato. All. Modesto: Di Cairano di Ariano Irpino (Nedda-Bahri)