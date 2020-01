IL PRIMO TEMPO

IL PREPARTITA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Rieti

Az Picerno

Arbitro

RIETI - Riparte il campionato di serie C dopo la sosta, e per il Rieti arriva subito una partita fondamentale contro il Picerno e dopo l'ufficialità dei quattro punti di penalizzazione, che hanno fatto precipitare gli amarantocelesti all'ultimo posto.42'- Ci si avvicina alla fine del primo tempo allo Scopigno. Rieti ora più propositivo, ma ancora nessuna conclusione pericolosa in porta37'- Il Rieti si affaccia in avanti ancora su calcio d'angolo. Cross di De Paoli toccato dalla difesa, pallone che si perde in rimessa laterale dalla parte opposta33'- Altra fase di equilibrio nella partita, le squadre sono ben messe in campo. Finora ottima prova di Cristian Esposito28'- Il Rieti prova a guadagnare qualche metro sul terreno di gioco. Ora secondo corner in favore degli amarantocelesti23'- Ancora Picerno pericoloso. Cross dalla destra raccolto dalla parte opposta da Guerra, che controlla e calcia con il sinistro. Pallone alto di poco20'- Clamorosa chance per il Picerno. Azione sulla sinistra di Emanuele Esposito che mette in mezzo un pallone teso, il Rieti si salva in angolo. Poi sugli sviluppi del corner palo colpito dagli ospiti con Nappello16'- Partita che si gioca su ritmi bassi, un paio di potenziali occasioni per il Picerno, una per il Rieti, nulla di più allo Scopigno11'- Si rivede in avanti il Picerno. Conclusione in diagonale di Kosovan, pallone che sfila debole sul fondo6'- Il Rieti prova a rispondere. Cross di Mirko Esposito dalla sinistra, De Sarlo calcia nella mischia ma lo fa in maniera debole e centrale5'- Dopo il brivido iniziale per il Rieti la partita corre sui binari dell'equilibrio2'- Picerno subito vicino al vantaggio. Conclusione di Melli dall'interno dell'area di rigore, pallone alto di poco1'- Iniziato il match allo Scopigno. Rieti che torna ad indossare completo nero. Maglia e pantaloncini bianchi per il Picerno con finiture rossoblù.Poco prima dell'inizio della gara il club ha ufficializzato Raffaele Russo (che va in panchina) e Alessandro Celli, subito titolare al centro della difesa vicino Aquilanti. TItolare anche l'altro nuovo arrivato, Serena, schierato a centrocampo nel 4-3-1-2 di Beni. Dalla parte opposta il Picerno di Giacomarro dovrebbe optare per un 3-5-2.: Addario, Tiraferri, Celli, Aquilanti, M.Esposito, C.Esposito, Serena, Tirelli, De Paoli, Beleck, De Sarlo. All. Beni: Pane, Fontana, Kosovan, E.Esposito, Lorenzini, Nappello, Calamai, Melli, Guerra, Priola, Vrdoljak. All. Giacomarro: Emmanuele di Pisa (Micaroni-Feraboli)