Ultimo aggiornamento: 17:18

RIETI - Il Rieti sfida allo Scopigno la formazione del Matera, composta da tutti ragazzi under 19 (visto lo sciopero dei giocatori senior per la mancata retribuzione degli stipendi), nella prima giornata di ritorno del girone C.46'- FIne primo tempo allo Scopigno. Il Rieti chiude avanti 1-0, decide un gol di Gondo45'- Assegnato un solo minuto di recupero45'- Destro a giro di Palma, bella risposta in angolo di Fortunato38'- Ancora Rieti vicino al gol. Stavolta è Palma a provarci dal limite, pallone alto di poco35'- Cambio per il Rieti. Fuori Cericola per infortunio, al suo posto Xavi31'- Ancora Cericola pericoloso. Conclusione dall'interno dell'area del numero 7 che si perde fuori di poco26'-. Calcio di punizione in area respinto male da Fortunato, Gondo spinge dentro a porta vuota23'- Ancora doppia chance per il Rieti. Prima conclusione di Dabo parata da Fortunato, poi colpo di testa di Gondo di poco alto.18'- Il match ancora non si sblocca allo Scopigno. Il Rieti preme con continuità ma non ha ancora trovato il guizzo giusto. Encomiabili i giovani del Matera che lottano14'- Ancora Maistro pericoloso con un destro che sfiora il palo. Matera ovviamente tutto raccolto dietro con il Rieti che gestisce e crea11'- Criscuolo ci prova a giro dal limite dell'area, pallone alto di poco8'- Altra chance per il Rieti: conclusione di testa di Cericola che si stampa sul palo5'- Interessante calcio di punizione dal limite per il Rieti. Maistro sul punto di battuta3'- Prima chance per il Rieti. Conclusione di Cericola salvata sulla linea da Mascioli1'- Iniziata la gara allo Scopigno, primo pallone per i giovani del Matera, in maglia bianca. Completo amarantoceleste per il RietiIl forfait last minute di Diarra per un problema fisico lancia dal primo minuto Criscuolo insieme a Konate e Palma. C'è Cericola , torna anche Pepe, in attacco ancora titolare Gondo. Chéu va quindi verso il classico 4-3-2-1.: Costa, Delli Carri, Gigi, Pepe, Dabo, Konate, Criscuolo, Palma, Cericola, Maistro, Gondo. All. Chéu: Fortunato, Fiore, Simonte, Sarcinella, D'Andria, Ripanto, Mascioli, Papa, Ahmetaj, Basta, De Marco. All. Danza: Panettella di Bari (Stringini-Bartolomucci)