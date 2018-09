PRMO TEMPO

RIETI - Il Rieti affronta il Francavilla nella terza giornata di campionato, turno infrasettimanale. Si gioca a Brindisi nello stadio "Franco Fanuzzi", momentanea casa della Virtus Francavilla, in attesa del completamento del suo stadio.48'- Finito il primo tempo. Il Rieti soffre in avvio e subisce il gol di Folorunsho, poi pareggia i conti con un gran destro di Palma. Pareggio giusto dopo i primi 45'45'- Assegnati tre minuti di recupero42'- Primo ammonito del match, cartellino giallo sventolato all'indirizzo di Pino41'- Il Rieti ha preso coraggio dopo il pareggio, ora occupa stabilmente la metà campo dei padroni di casa35' -. Grande giocata di Todorov che controlla in area e serve il rimorchio di Palma. Il centrocampista arriva in corsa e dal limite insacca.33'- Vasilieou entra in area di rigore e prova il sinistro, palla deviata in angolo28'- Sfiora il raddoppio la Virtus Francavilla. Pallonetto delizioso di Partipilo da centrocampo, Chastre indietreggia e riesce a salvare24'- Il Rieti prova la reazione, La formazione di Chéu prova ad alzare il baricentro per raggiungere il pareggio18'- Il gol ha svegliato il Rieti. Destro dal limite di Palma, pallone fuori di poco15'- Folorunsho sblocca il match. Colpo di testa del centrocampista del Francavilla, Chastre para ma quando il pallone aveva già oltrepassato la linea. Curiosità, il Rieti ha subito gol al 15', lo stesso identico minuto del match contro la Casertana. Amarantocelesti in svantaggio per la terza gara consecutiva10'- Scorribanda di Vrdoljak che calcia da limite dell'area, pallone alto sopra la traversa, Francavilla in controllo della partita7'- Il Francavilla prova a prendere controllo della metà campo del Rieti, che per la prima volta schiera la maglia amaranto con croce celeste3'- Iniziata la gara. Buona chance per i padroni di casa. Inserimento in area di Folorunsho, Chastre sporca in cornerI padroni di casa vanno a caccia dei primi punti in campionato, mentre il Rieti vuole dare continuità al successo contro la Casertana e sbloccarsi in trasferta. Come previsto alla vigilia nessuno stravolgimento degli undici per Chéu, che da fiato a Cericola inserendo al suo posto Kean. Per il resto confermata la stessa formazione vista contro la Casertana. Francavilla schierato con un 4-3-3.: Tarolli, Cason, Sarao, Anastasi, Partipilo, Pino, Albertini, Caporale, Folorunsho, Vrdoljak, Mengoni. All. Zavattieri: Chastre, Gallifuoco, Gigli, Palma, Maistro, Dabo, Todorov, Kean, Vasileiou, Diarra, Pepe. All. Chéu: Miele di Nola