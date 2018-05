di Christian Diociaiuti

1' Un rimpallo fortunato favorisce il gol del 2-1 di Ansini, con la difesa reatina sbilanciata a sinistra.



1' Inizia il secondo tempo, senza cambi 1-1. Girone I: il Troina pareggia 0-0 con la Nocerina, la Vibonese vince a San Cataldo.

RIETI – È festa allo Scopigno. Gran pubblico e applausi: il Rieti è in C e chiude la stagione con una gara-evento contro la Lupa Roma, dalle 15. Poi tutti a piazza Cavour dalle 18: è serata amarantoceleste. In diretta gli aggiornamenti del match.45' Finito il primo tempo. 1-1 con reti di Scotto e Svidercoschi.41' Lo Scopigno si gode la partita, sull'1-1. Tanta gente ha risposto alla chiamata del club: i paganti sono 710. Ci sono anche 200 ticket gratuiti, oltre 100 bambini di scuola calcio e giovanili, ospiti del club e addetti ai lavori. Allo Scopigno stimate oltre mille persone.30' Punizione di Scotto da sinistra, palla di poco fuori.20' segna il pari la Lupa. Imbucata di Svidercoschi, 1-1.16' Al minuto sedici... il sedicesimo gol di Luigi Scotto! 1-0 sulla Lupa. Cross di Giunta da sinistra, lui spizza e trova l'angolino.14' Gara ancora sullo 0-0. Curiosità: a dare indicazioni alla squadra c'è Raffaele Battisti, tecnico in seconda. Parlato siede in panchina: oggi è anche la sua festa.7' Rieti col 4-3-1-2 e Lupa col 4-4-2: davanti Prandelli e Svidercoschi. Il Rieti cerca riscatto con la Lupa in questo derby: i romani sono i primi ad aver fermato il Rieti dopo una striscia di 16 risultati utili, a fine andata.1' Dopo un lungo applauso dello Scopigno, inizia Rieti-Lupa. Prima del match premiato Sergio Pirozzi: «Rieti torna tra i pro grazie a un presidente Reatino. Contento per Dionisi: c'era anche nel 2005 con me».Sarà passerella per Scaramuzzino, Luciani, Tiraferri e gli altri, che entreranno dalla panchina. Parlato rivoluziona le pedine: da subito capitan Tirelli con Scevola e Cuffa a centrocampo. In porta Foscarini. Anche la Lupa fa un mini-turnover.: Foscarini, Biondi, Ispas, Giunta, Scardala, Scotto, Tirelli, Scevola, Dionisi, Marcheggiani, Cuffa. All. Parlato. A disp: Scaramuzzino, Cericola, Graziano, Sivilla, Tiraferri, Luciani, Bussone, Minincleri, Dalmazzi.: Lazzari, Labate, Montesi, Binachi, Piva, Pedrazzini, Ansini, Santarelli, Svidercoschi, Prandelli, Milani. All. Quinzi. A disp: Proietti Gaffi, Balzano, Campelli, Bozzi, S.Piano, Bellistri, Frattesi, Tomaselli, M.Piano.: Spataru di Siena.La gara tra Rieti e Lupa Roma inizia alle 15. Ma l’aspetto sportivo passa in secondo piano: è atteso un gran bel pubblico per quella che oggettivamente è la giornata più bella per il Rieti. Che sia un giorno di festa lo si può capire entrando allo Scopigno: sulla curva nord è stato affisso lo striscione dai toni trionfalistici e gladiatorii “Ciò che facciamo in vita riecheggia nell’eternità”, citazione che arriva direttamente da Il Gladiatore di Ridley Scott. I bambini della scuola calcio, invece, hanno disegnato una C in campo. Presente Sergio Pirozzi: vinse la D nel 2005 e portò l'amarantoceleste tra i professionisti. La gara non serve a nulla né al Rieti né alla Lupa: il primo promosso in C, l’altra è salva. Anzi, al Rieti serve per arrotondare numeri da capogiro, soprattutto battere il record di punti per ora eguagliato (74, il Rieti di Pirozzi lo fece nel girone a 20 squadre). Attesa per sapere se una tra Vibonese e Troina riusciranno a spuntarla all’ultima giornata o se dovranno giocare uno spareggio: la vincitrice del girone I è nella poule scudetto con Potenza e Rieti. Oggi, dunque, non una occhiata al girone G (dove è praticamente tutto deciso) ma al sud. Al termine del match, la Lnd consegnerà il trofeo al Rieti. Dopo lo stadio, dalle 18, inizia la festa a piazza Cavour: la squadra è attesa tra le 19.30 e le 20. Poi presentazione, musica, danze e una fiaccolata sul fiume. Fino a tarda sera.