di Christian Diociaiuti

IL TABELLINO

Rieti

Lanusei

Arbitro

Reti

Note

SECONDO TEMPO

RIETI-LANUSEI 2-0

PRIMO TEMPO

28' GOL RIETI

LA SITUAZIONE

RIETI – Il Rieti batte 2-0 il Lanusei coi rigori di Scotto (nel primo tempo) e Minincleri (secondo tempo). Finale pure a Sassari: Albalonga pareggia 1-1, è vantaggio è di otto punti per il Rieti, anche se i romani devono recuperare una gara. Serie C a un passo.(4-3-1-2): Scaramuzzino 6; Tiraferri 5 (1’ st Ispas 6), Biondi 6.5, Scardala 7.5, Dionisi 6.5; Scevola 6.5, Cuffa 7 (38’ st Dalmazzi sv), Luciani 6.5; Mostarda 6 (1’ st Carrafiello sv, 18’ st Graziano 6); Scotto 7.5, Marcheggiani 7 (11’ st Minincleri 7). All. Parlato. A disp: Foscarini, Proto, Cericola, Graziano, De Fazio.(4-4-2): La Gorga 5; Kovadio 5, Pisanu 5 (13’ st Camilli 5), Floris 3, Mithra 5.5; Demontis 5 (8’ st Cacciotti 5), Cavallaro 5 (22’ st Usai sv), Ladu 5, Jammeh 5 (3’ st Labagnara 5); Masia 5, Papini 5 (33’ pt Bonu 5). All. Graziani. A disp: Aiolfi, Anile.: De Girolamo di Avellino.: 28’ pt Scotto su rig. 47’ st Minincleri su rig.: espulso Floris al 26’ pt e il tecnico Graziani al 39’ st; ammoniti Biondi, Pisau, Luciani, Scotto, Kovadio. Recupero 2’-4’. Spettatori paganti 423 di cui 231 abbonati.49'47' - GOL RIETI! Minincleri si sistema la palla, sgambettato, è rigore: lo batte lui, è gol! gara chiusa, 2-0 sul Lanusei, +8 vicinissimo45' 4' di recupero38' Parlato si copre: esce Cuffa, entra Dalmazzi.33' Rieti avanti ma quante chance sprecate, deve chiuderla.27' Rieti vicino al gol con Scotto, ora una punizione a trequarti, tutti in area per il raddoppio ma blocca il portiere. Lanusei a ritmo alto, punta sulle ripartenze, gli viene concesso poco.18' Carrafiello, entrato all'inizio del secondo tempo esce, dopo due buone giocate. Si è rifatto male. Entra Graziano.10' Al Rieti serve il secondo gol, lo merita e può chiudere la gara. C'è da dire che il Lanusei, pericoloso in un paio di volte in 55', continua a giocare a viso aperto. Occasionissima Cuffa-Scotto, Rieti vicino al raddoppio. Secondo cambio, fuori Marcheggiani per Minincleri.1' Inizia la ripresa. Fuori Tiraferri - un errore a fine tempo gli costa caro - e dentro Ispas. Mostarda esce per Carrafiello. Tatticamente non cambia niente.47' Finito il primo tempo, Rieti avanti 1-0 col rigore di Scotto, Lanusei in dieci. Albalonga 1-1 a Sassari. Rieti, al momento, a +8 sulla seconda.42' - Rieti gestisce, vuole andare al riposo avanti. La cornice di pubblico è più che domenicale, i reatini sentono l'aria di C.34' - Da bordocampo chiarita la dinamica del rigore: Floris è stato punito per aver dato un pugno nella mischia in area a Marcheggiani. Ottimo l'assistente molisano nella segnalazione a De Girolamo. Lanusei in dieci, esce Papini ed entra Bonu. Ospiti senza i migliori realizzatori (nove reti in due).! Scotto su rigore, vola in classifica, 1-0 sul Lanusei. Albalonga pari a Sassari.26' - Mischia in area, Marcheggiani è a terra forse per uno scontro di gioco. Sdraiato anche un difensore del Lanusei. L'assistente però vuole parlare con l'arbitro. Ha visto qualcosa. I due parlano, Pizzi di Termoli alla fine dirà che Floris ha fatto qualcosa di illecito in area ed è rigore. Espulso Floris, sul dischetto Scotto.20' - Dal Vanni Sanna notizie super per il Rieti: Cabeccia-gol, Latte Dolce avanti sull'Albalonga. Rieti in pericolo, De Montis sbaglia in area.15' - Scotto da sinistra, salta Biondi, vicino al gol.10' - Finora c'è un tiro dalla distanza di Luciani e applausi per lui, ma è 0-0. Il Lanusei, finora, gioca a viso aperto.3' - Rieti col 4-3-1-2: Scaramuzzino; Tiraferri, Biondi, Scardala, Dionisi; Scevola, Cuffa , Luciani; Mostarda; Scotto, Marcheggiani. All. Parlato. Lanusei col 4-4-2: La Gorga; Kovadio, Pisanu, Floris, Mithra; Demontis, Cavallaro, Ladu, Jammeh; Masia, Papini. All. Graziani. A disp: Aiolfi, Usai, Anile, Bonu, Labagnara, Camilli, Cacciotti.1' - Iniziata allo Scopigno. Il Rieti vuole tornare a vincere dopo l'1-1 di Trastevere. Atteso il 4-4-2 per il Lanusei. C'è calore allo Scopigno, nonostante il GiovedìParlato chiama Mostarda e Scevola (Giunta squalificato), difesa senior con Dionisi-Ispas ai lati, Biondi-Scardala al centro. Attacco a Scotto e Marcheggiani ma se sarà 4-3-1-2 è da capire chi andrà dietro le punte: in lizza proprio Mostarda (o Scevola). Non titolare e nemmeno in panca, Tirelli: problemi gastro-intestinali dell’ultima ora lo hanno debilitato. Da ricordare che l’Albalonga, seconda, gioca sul difficile campo di Sassari col Latte Dolce degli ex. Ticket a 5 euro per Rieti-Lanusei.: Scaramuzzino, Biondi, Scardala, Scotto, Tiraferri, Luciani, Mostarda, Scevola, Dionisi, Marcheggiani, Cuffa. All. Parlato. A disp: Foscarini, Ispas, Proto, Cericola, Graziano, De Fazio, Minincleri, Dalmazzi, Carrafiello.: La Gorga, Kovadio, Mithra, Pisanu, Cavallaro, Jemmeh, Floris, Demontis, Masia, Ladu, Papini. All. Graziani. A disp: Aiolfi, Usai, Anile, Bonu, Labagnara, Camilli, Cacciotti.: De Girolamo di Avellino.