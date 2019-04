IL PRIMO TEMPO

IL PREPARTITA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Bisceglie

Rieti

Arbitro

Ultimo aggiornamento: 15:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Almeno un punto per festeggiare la salvezza. Il Rieti si gioca la partita più importante e complicata della stagione sul campo del Bisceglie.45'- Il primo tempo si chiude senza recupero e sullo 0-0. Con questo risultato Rieti matematicamente salvo43'- Primo corner della partita per il Rieti. Zanchi mette sul primo palo, De Vito commette fallo in attacco42'- Il Rieti non ha fretta di alzare il ritmo della partita, il Bisceglie non affonda. Ancora nessuna occasione da segnalare.36'- Nessun lampo nella fase centrale del primo tempo. Si resta sullo 0-0, partita equilibrata30'- Buona azione del Rieti chiusa però con una conclusione centrale di Brumat. L'esterno non ha servito Maistro tutto solo sul secondo palo26- Altro cartellino giallo, stavolta tocca a Zanchi per il Rieti23'- Primo cartellino giallo del match. Ammonito Maccarrone del Bisceglie21'- Calcio di punizione battuto da Maistro dalla trequarti sinistra del campo. Cerofolini esce con sicurezza e blocca il pallone17'- Azione insistita del Rieti sulla corsia di destra. Pallone basso in area di rigore, Gondo anticipato commette fallo.14'- Calcio di punizione battuto sulla trequarti di campo dal Bisceglie: Marcone chiama la palla e la fa sua12'- Match equilibrato in questo avvio, anche se il Rieti, in apertura, ha avuto una grande occasione per sbloccare la partita7'- Timide proteste dei giocatori del Bisceglie per un presunto tocco con il braccio in area di un giocatore del Rieti. Tutto regolare4'- La prima palla gol del match è del Rieti. Spizzata di testa di Gondo che diventa un assist per Maistro: il diagonale mancino del numero 10 si perde di poco sul fondo.1'- Iniziata la gara, è il Bisceglie, in classica maglia neroazzurra a dare il via al match. Rieti in maglia bianca con finiture amarantocelestiAmarantocelesti che hanno a disposizione due risultati su tre, pugliesi obbligati a vincere per tenere viva la speranza di salvezza diretta. Nel Rieti una sola sorpresa di formazione con Delli Carri escluso dai titolari. In difesa ci saranno Mattia, Gigli ed uno tra Zanchi e De Vito. A centrocampo c'è Marchi, insieme a Garofalo, altra sorpresa, e Carpani. Davanti Maistro agirà a suppporto di Cedric Gondo. Queste le formazioni ufficiali.: Cerofolini, Mastrilli, Maccarone, Cuppone, Longo, Triarico, Risolo, Jovanovic, Giacomarro, Bangu, Giron. All. Vanoli: Marcone, Delli Carri, Gigli, De Vito, Zanchi, Carpani, Garofalo, Marchi, Brumat, Maistro, Gondo. All. Capuano: Camplone di Pescara (Ciancaglini- Vettorel)