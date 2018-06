di Christian Diociaiuti

RIETI - Di nuovo il Frosinone. Di nuovo Dionisi. L'attaccante di Cantalice è stato promosso in Serie A per la seconda volta con la maglia del club ciociaro guidato da Maurizio Stirpe. Decisiva, per la squadra di Moreno Longo, la vittoria in casa contro il Palermo, nella finale di ritorno dei playoff di B. Titolarissimo e capitano, Federico Dionisi ha potuto festeggiare insieme ai compagni e ai tifosi l'ennesimo successo in maglia gialloblù, a margine di una gara terminata 2-0. Inizialmente nervosa, la partita si sblocca grazie a Maiello e c'è anche qualche sprazzo del.bomber di Cantalice. Nel secondo tempo, allo scadere, il raddoppio di Ciano (in una azione orchestrata anche da Dionisi). Sul 2-0 scatta una maxi-invasione di campo che colora il prato dello Stirpe e su cui il Palermo ha detto di voler fare ricorso: per la squadra di patron Zamparini e del presidente Giammarva, la gara non era finita.



ANCORA FROSINONE

La stessa maglia, quella ciociara, che a margine della stagione 2014-2015 aveva permesso a Dionisi di balzare nel massimo campionato italiano dopo il 3 a 1 sul Crotone: quella volta però era la fine della regular seeason e la partita sancì il secondo posto-promozion3. Oggi è un 2-0 sui rosanero nella finale playofr e nel tabellino, alla voce marcatori, non c'è il nome di Dionisi, ma poco importa. Nel giorno del suo 31esimo compleanno, è il bomber a fare il regalo ai tifosi. Nonostante il successo dell’andata, i rosanero dell’ex Stellone non hanno resistito al ruggito dei leoni gialloblù, in uno stadio come quello ciociaro, gremito di cuori appassionati. Federico Dionisi chiude il campionato con 10 reti all'attivo e riscatta la grande amarezza della semifinale play-off dello scorso anno contro il Carpi, quando gli emiliani di Castori negarono la finale ai ciociari contro il Benevento. Per Dionisi si tratta di un ritorno in A: nel massimo campionato italiano ha siglato 9 gol nella stagione 2015/2016, in 32 presenze (Frosinone fino all'ultimo in corsa per salvarsi).



E TRE!

È un Dionisi da record quello che festeggia dopo questa serata, se si considera che per lui si tratta della terza promozione in Serie A (ne vanta anche una con il Livorno, sempre ai playoff) e la seconda con il Frosinone. Questa doppia promozione e l’ennesima stagione terminata in maglia giallazzurra, lo rende amatissimo dal pubblico frusinate. I supporters, in questa stagione in cui l'attaccante ha perso anche la mamma, gli sono stati sempre vicini. Tifosi “di casa” ma anche acquisiti: come quelli reatini e cantaliciani che ieri sera l'hanno sostenuto al Benito Stirpe. Moltissimi lo hanno tifato da Cantalice, suo paese nativo, incollati alla tv. Pioggia di complimenti social da Cantalice, Rieti, dalla "sua" Livorno e non solo. A Frosinone c'era tutta la sua famiglia, che a fine gara l'ha abbracciato.



FELICE

«Dopo due anni difficili arriva questa soddisfazione - dice Dionisi durante i festeggiamenti - non era facile rialzarsi dopo il pari col Foggia e il ko al Barbera. Ma abbiamo tutti guardato nella stessa direzione, un successo dedicato a tutti noi, nessuno escluso. Un doppio successo, vero: per Matteo e per me, nello stesso anno era successo anche nella stagione in cui lui era a Padova. Un abbraccio grande a tutti coloro che mi hanno sostenuto».

Domenica 17 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:33



© RIPRODUZIONE RISERVATA