RIETI – Stavolta no, la semifinale playoff non è amara come quella dell’anno scorso contro il Carpi. Il Frosinone vola in finale e si giocherà il ritorno in A dopo due stagioni di assenza con il Palermo di Zamparini e del tecnico Roberto Stellone (un ex Frosinone). Decisivo il pari contro il Cittadella allo Stirpe (anche all’andata finì con una X nel tabellino). Segna Gori, poi pareggia Kouame mentre Dionisi ci prova, ma poi deve lasciare il campo («Credo siano crampi» ha detto nel dopogara Longo, fugando le preoccupazioni sulle condizioni dell’attaccante) al 26’ della ripresa.



Ora il Palermo, per una finale che vede di fronte le due quadre che hanno chiuso al terzo e quarto posto: visto il miglior piazzamento, anche in finale al Frosinone basterebbero due pareggi per tornare in A. Gara d'andata mercoledì 13 giugno al Renzo Barbera di Palermo, calcio d'inizio alle 20.30. Gara di ritorno sabato 16 giugno calcio d'inizio ore 20.30, allo Stirpe che si preannuncia una bolgia. Per Dionisi la chance di un ritorno in A proprio con i ciociari, con i quali nella stagione 2015-2016 ha segnato 9 gol nella massima serie. Dionisi cerca la terza promozione nell’olimpo del calcio italiano, dopo quella da secondo in classifica con i ciociari e con il Livorno, dai playoff.

