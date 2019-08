© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nesta sorride: a Udine contro il Pordenone, lunedì sera (ore 21) riavrà a disposizione anche Federico Dionisi. L'attaccante reatino si era infortunato durante la prima parte del ritiro estivo svolto a Terminillo: un problema al polpaccio (stiramento) dopo appena 10' di gara contro la "sua" Cantalice, l'ennesimo stop da gestire, ma ora finalmente c'è luce in fondo al tunnel.Contro la formazione friulana - si gioca al Dacia Arena "casa" dell'Udinese - per l'esordio in campionato nel "monday night" della prima giornata, Dionisi partirà inizialmente dalla panchina, ma Nesta sul neo-numero 10 gialloblu ci conta, sa che in serie B la sua esperienza e il suo fiuto per il gol sono elementi che possono garantire un rendimento molto alto ed un bottino - in fatto di reti segnate - piuttosto elevato.Oltre a Dionisi, il Frosinone recupera Paganini, Capuanoe Szyminski ma dovrà rinunciare a Rodhen, quest'ultimo alle prese con un problema all’adduttore.