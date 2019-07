Ultimo aggiornamento: 10:29

RIETI - Il 10, nel calcio, è il numero dei campioni, la maglia dei fuoriclasse, delle bandiere, l'iuomo-simbolo di una squadra. E dopo i Totti e i Del Piero, eccone uno "made in Rieti": Federico Dionisi.L'attaccante gialloblù lascia quella 18 che aveva difeso anche a Livorno e indossa la 10, probabilmente impreziosita dalla fascia di capitano qualora Ciofani - come sembra - dovesse lasciare Frosinone per accasarsi altrove. La foto è già stata caricata sull'applicazione del club, che riporta la nuova numerazione: la 18 di Federico finisce a Michele Volpe, un altro attaccante, un altro prospetto che eredita un pezzo di storia dei "canarini".Un sorriso e una speranza, insomma, dopo due stagioni maledette, caratterizzate in primis dalla perdita della mamma, per poi dover fare i conti col grave infortunio al ginocchio della scorsa estate che, di fatto, lo ha tolto dalla contesa per tutto il campionato del ritorno in A. Una serie A che oggi, con quella 10 sulle spalle, torna ad essere un obiettivo raggiungibile.