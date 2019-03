© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sarà una sfida-salvezza a tinte reatine, quella in programma domani alle 15 al “Benito Stirpe” tra Frosinone e Spal. Da una parte Federico Dionisi, dall'altra Kevin Bonifazi: uno di fronte all'altro a contendersi tre punti vitali per gli obiettivi stagionali di gialloblù e biancazzurri, che peraltro sono gli stessi. L'attaccante spera di partire dall'inizio dopo il “rodaggio” di Empoli, 6' appena nel 3-2 in favore dei toscani, nel corso dei quali però ha sfiorato per due volte il gol del pareggio. Diverso il discorso per il difensore sabino, che finora in campionato ha collezionato 18 presenze e un gol (contro la Roma all'Olimpico, che da tifoso laziale “è stato il massimo” disse a suo tempo) oltre alle 2 presenze con la Nazionale Under 21 di Gigi Di Biagio: nel pacchetto arretrato al quale si affida Semplici, infatti, è un titolare (quasi) inamovibile e la sensazione è che pure stavolta partirà dal primo minuto, magari proprio per fermare le scorribande di FD18, a caccia del suo primo gol stagionale dopo il grave infortunio estivo che lo ha costretto ad un lungo stop.