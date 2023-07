Casperia e Micigliano, spettacoli dal vivo grazie al progetto “Dimore del tempo”

RIETI - Secondo appuntamento del progetto "Dimore del tempo", in programma a Casperia e Micigliano. Si tratta di spettacoli dal vivo che coinvolgono i due borghi.

Domenica 9 luglio appuntamento di arte e spettacolo a cura di Jobel presso Casperia, il Comune sabino insignito nel 2021 della Bandiera arancione del Touring Club Italiano.

Il progetto

Dopo la performance d’apertura del primo luglio Don Chisciotte, dedicata ai più piccoli sarà sempre Casperia che ospiterà alle 21 di domenica per le vie del centro storico, lo spettacolo originale e itinerante Fabula 1523, che richiama le atmosfere della corte rinascimentale utilizzando le arti della musica, del teatro e della danza. Il progetto Dimore nel Tempo finanziato nell’ambito dell’Avviso pubblico per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso spettacoli dal vivo nella Regione Lazio e sostenuto dalla Fondazione Varrone, prevede numerosi appuntamenti presso i borghi reatini partner di progetto: Micigliano e Casperia. Entrambe le amministrazioni comunali e Jobel, che ha interamente curato la Direzione artistica e organizzativa del progetto, invitano il pubblico locale e non solo a partecipare ai prossimi appuntamenti di un progetto unico nato per valorizzare il territorio e le ricchezze paesaggistiche e culturali dei borghi storici di Micigliano e Casperia.

Il programma

Dopo lo spettacolo di domenica i prossimi appuntamenti saranno poi quelli del 16 luglio a Casperia con lo spettacolo musicale Om the Planet e quello di Micigliano il 23 luglio dove verrà replicato lo spettacolo itinerante Fabula 1523.

L’ingresso a tutti gli spettacoli sarà gratuito. Ulteriori spettacoli in programma a Casperia saranno poi quelli del 28 luglio con Storia infinita – Un’avventura per riscoprire il valore dell’immaginazione; il 3 agosto Waterland – Un viaggio fantastico per una nuova consapevolezza sul valore dell’acqua; il 19 agosto Colombo – Un vortice di immagini tra le onde dell’oceano fino al Nuovo Mondo, il 27 agosto Francesco - sinfonie dal Cantico delle Creature fino a un rivoluzionario rapporto con la natura e la povertà.