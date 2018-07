RIETI - Domenica 15 luglio è in programma a Rieti il Campionato nazionale di bike trial Uisp "Trofeo Aldo Formichetti" L'inizio delle gare è previsto alle 10.30 al Park Rieti Bike di viale Liberato Di Benedetto.



La Scuola di Trial di Fabio Crescenzi, nata negli ultimi anni si confronterà con i big nazionali per uno spettacolo da non perdere alla presenza del campione europeo Diego Crescenzi e di quello mondiale Luca Tombini.

Gioved├Č 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:29



