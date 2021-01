RIETI - Nel Lazio le scuole superiori saranno in Dad fino al 18 gennaio. Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, visto l'incremento della curva dei contagi da Coronavirus, firmerà oggi un'ordinanza per posticipare al 18 dennaio l'apertura in presenza delle scuole superiori. Fino a quella data continuerà a essere attiva la didattica a distanza per gli studenti delle scuole secondarie.

