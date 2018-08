di Alessandra Lancia

RIETI - Luigi Di Maio “rompe” il silenzio della notte del lutto e cede al timido e pacifico assedio degli amatriciani riuniti sotto la grande tensostruttura per la messa in suffragio dei morti del terremoto di due anni fa. Le dichiarazioni alla stampa sono rinviate a dopo il rito, ma volentieri il vice premier ascolta le persone che si avvicinano per stringergli la mano. Difficile d’altronde sfuggire alla morsa di Carmine, il falegname del paese.



Di Maio stavolta siede nella fila di lato all’altare, riservata alle autorità: la lunga veglia della notte l’aveva invece voluta vivere in fondo al tendone, in piedi. Con il presidente della Regione Nicola Zingaretti c’è una fugace stretta di mano. Con la Commissario alla Ricostruzione Paola De Micheli la consuetudine è maggiore e si intuisce, in vista peraltro di un nuovo, delicato passaggio di consegne nella struttura. Ora la messa, presieduta dal vescovo Pompili: c’è attesa per la sua omelia.

Venerd├Č 24 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:28



